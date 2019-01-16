بوالخطابية: سنوقف تحويل كافة إيرادات بلدية طبرق للإدارات المركزية

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (بوابة الوسط)

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، الأربعاء، إن المجلس التسييري للبلدية سيوقف تحويل كافة الإيرادات المحلية في البلدية إلى الإدارات المركزية خارج المدينة سواء في البيضاء أو بنغازي أومصراتة أوطرابلس.

وأكد بوالخطابية لـ«بوابة الوسط» أنه «سيتم أخذ نسبة من الإيرادات لصالح بلدية طبرق وفق ما نصت عليه القوانين والتشريعات في باب الحكم المحلي»، مشيرًا إلى أن «بلدية طبرق بها مقومات دولة كاملة لكنها تحتاج فقط للإدارة الرشيدة من أجل إعادة إعمارها وبنائها من إيراداتها».

وذكر رئيس المجلس التسييري أن بلدية طبرق لديها إيرادات «من ميناءيها الحريقة والبريقة النفطيين أومينائها التجاري أوالضرائب أوالرخص أوغيرها ونحتاج للتكاتف من أجل هذا العمل».

وأضاف بوالخطابية «سنقوم بأخذ نسبة من القطاعات والمؤسسات التي تقوم بتحويل إيداعاتها إلى الإدارات المركزية في البيضاء وبنغازي ومصراتة وطرابلس»، منوهًا إلى أنه «سيتم إيقافها بشكل فوري حتى يتم أخذ نسبة الإيرادات لصالح بلدية طبرق لكي يتم الاستفادة منها في عدد من المشاريع التنموية».