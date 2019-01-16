«عدل الوفاق» تنظم زيارة لأكاديميين متخصصين إلى سجن الجديدة

زيارة وفد الأكاديميين إلى سجن الجديدة. (الإنترنت)

نظمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، زيارة لاتحاد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بعلم الاجتماع والخدمة المدنية من الجامعات الليبية، أمس الثلاثاء، إلى سجن الجديدة للوقوف على أوضاع النزلاء من الرجال والنساء والتعرف على أوضاع السجن.

وقال المستشار بالوزارة علي زبيدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الزيارة استهدفت إطلاع أعضاء هيئة التدريس على أوضاع السجناء والوقوف على احتياجاتهم لتوفيرها وتذليل الصعاب التي تواجه المسؤولين القائمين على إدارة سجن الجديدة.

ونوه المستشار علي زبيدة إلى أن وزارة العدل ستشرف على تنظيم بعض المحاضرات التوعوية والطبية من عدد من المختصين تشجيعًا ودعمًا لنزلاء سجن الجديدة لاستكمال مراحلهم التعليمية، منوهًا إلى أنه سيجري توفير المناهج والكتب الدراسية لهم كل حسب تخصصه ومرحلته.

وأضاف أن النزلاء سينقلون لإجراء الامتحانات «بإذن من المحامي العام وتمنح لهم شهادات معتمدة من وزارة التعليم دون أدنى إشارة لوضعهم القانوني وخضوعهم لتنفيذ عقوبات بحقهم»، كما أكد أن وزارة العدل ستتبنى إنشاء مكتبة خاصة بالنزلاء في السجون «كحافز ودافع لهم وتوسيعاً لمداركهم، سعيًا من الوزارة للارتقاء بمراكز الإصلاح والتأهيل من سجون تقليدية إلى مراكز إصلاح وتأهيل نموذجية».