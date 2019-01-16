اجتماع بالمصرف المركزي يبحث إكمال مشاريع الصحة والتعليم المتوقفة

محافظ المصرف المركزي يناقش مع مسؤولين وخبراء إكمال المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات

عقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، لمناقشة المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات.

وأشار بيان للمصرف المركزي إلى أن الاجتماع حضره الدكتور نصرالدين مهني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة، وعدد من الخبراء والمختصين.

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وأضاف أنّ الاجتماع ناقش مساعي إكمال عدد من المشاريع المتوقفة، التي تصل نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات.

وتوقفت عدة مشروعات في عدد من المناطق على وقع الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه مؤسسات الدولة الاقتصادية إعادة تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

محافظ المصرف المركزي يناقش مع مسؤولين وخبراء إكمال المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات

محافظ المصرف المركزي يناقش مع مسؤولين وخبراء إكمال المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات