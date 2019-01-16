اجتماع بالمصرف المركزي يبحث إكمال مشاريع الصحة والتعليم المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 05:46 مساء
محافظ المصرف المركزي يناقش مع مسؤولين وخبراء إكمال المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات

عقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، لمناقشة المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات.

وأشار بيان للمصرف المركزي إلى أن الاجتماع حضره الدكتور نصرالدين مهني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة، وعدد من الخبراء والمختصين.

استئناف أعمال صيانة مستشفى مصراتة المركزي

وأضاف أنّ الاجتماع ناقش مساعي إكمال عدد من المشاريع المتوقفة، التي تصل نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات.

وتوقفت عدة مشروعات في عدد من المناطق على وقع الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه مؤسسات الدولة الاقتصادية إعادة تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

محافظ المصرف المركزي يناقش مع مسؤولين وخبراء إكمال المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات
محافظ المصرف المركزي يناقش مع مسؤولين وخبراء إكمال المشاريع المتوقفة بقطاع الصحة والجامعات
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كثرة التبول.. أسباب وعلاج