عودة خدمات الإنترنت إلى بني وليد بعد انقطاع استمر يومين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 16 يناير 2019, 05:32 مساء
أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

عادت، ظهر اليوم الأربعاء، خدمات الإنترنت إلى مدينة بني وليد بعد انقطاع استمر لمدة يومين متواصلين.

وقال أحد مهندسي شركة «هاتف ليبيا» في بني وليد لـ«بوابة الوسط»: «إن الانقطاع كان نتيجة أعمال حفر قام بها أحد المواطنين، مما تسبب فى قطع الكابل (NGBN) على مسافة 3 كلم من مدينة مسلاتة فى اتجاه الخمس ترتب عليه توقف حركة الاتصالات على مناطق مسلاتة وترهونة وبني وليد».

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة التابعة لشركة «هاتف ليبيا» تمكنت من إرجاع خدمات الإنترنت بعد صيانة الكابل بعد توقف استمر لمدة يومين كاملين.

وتسبب انقطاع الاتصالات عن بني وليد في شلل كافة القطاعات العامة والمصارف العاملة في المدينة.

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