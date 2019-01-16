«فاينانشيال تايمز»: ليبيا تخوض معركة لإحلال السلام في ربوعها

الدخان يتصاعد إثر اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس. (أغسطس 2018. رويترز)

قالت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن ليبيا تخوض منذ سنوات معركة على عدة أصعدة لأجل إحلال السلام في ربوعها، مشيرة إلى التدخلات الأجنبية حيث تدعم قوى خارجية أطرافًا مختلفة في الصراع وغياب المساءلة هما من الأسباب الرئيسية لعزوف كثير من اللاعبين والسياسيين الليبيين عن التوصل إلى تسوية.

معركة النفط

وفي خضم تلك المعركة، كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على مرأى مباشرة بالضرر الذي لحق بلبييا إذ قسمت الجماعات المسلحة الدولة إلى مزيج من الاقطاعيات، وفق ما جاء في تقرير لجريدة «فاينانشيال تايمز» الخميس الماضي.

وتخوض المؤسسة معركة مستمرة منذ أربع سنوات للحفاظ على تدفق الخام الليبي، في الوقت الذي تتقاتل فيه الميليشيات باستمرار من أجل السيطرة على المنشآت النفطية التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي للبلد، بحسب التقرير الذي أعده كل من هبة صالح وأندرو إنغلاند.

وبلغت تكلفة الهجمات المتعاقبة على المنشآت والحقول النفطية منذ خمس سنوات نحو 100 مليار دولار من العائدات النفطية وفقًا لصنع الله، الذي قال: «للأسف إنه عمل صعب للغاية، قلة الاتحاد والمساءلة تعرقلنا بوضوح، كما بدا واضحًا في واقعة حقل الشرارة، الناس هم من يفترض أن يحمونا، لا أن يكلفونا الملايين».

وقالت الجريدة إنه «على مدى ثماني سنوات، كانت ليبيا ولا تزال رمزًا لإخفاق الربيع العربي: فالآمال محطمة وهي مثال حي للفرص الضائعة»، مضيفة أن القوات التي صعدت بدعم من حلف شمال الأطلسي فشلت في ملء الفراغ الذي خلّفه إطاحة نظام معمر القذافي، وبدلًا من ذلك تشرذمت البلد في ظل الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب، في الوقت الذي تتقاتل فيه فصائل متنافسة لأجل غنائم النصر.

واعتبرت أن نجاح الأمم المتحدة في خطة العمل الجديدة، الهادفة إلى توحيد المجتمع الليبي المشتت تحت مظلة سلطة مركزية، قد يعني أن الليبيين أمامهم أخيرًا فرصة لاستغلال الموارد الخصبة للدولة لبدء عملية إعادة بناء البلد المدمرة، مشيرة إلى أن فشل تلك الخطة «قد يهدد بمزيد من الصراعات».

ويرى صنع الله أن عمليات النهب والتهريب في قطاع النفط «هي طاعون يأكل نسيج المجتمع»، ويؤكد أن هدف المؤسسة هو زيادة إنتاج ليبيا إلى 2 مليون برميل يوميًا في إطار خطة تستمر خمس سنوات تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار، وكان دافعها في ذلك نجاحها السابق في رفع مستوى الإنتاج من 200 ألف برميل يوميًا إلى ما يفوق المليون برميل يوميًا، وفق ما قالته «فاينانشيال تايمز في تقريرها»، وأيضًا تسعى المؤسسة إلى إطلاق أول جولة منذ أكثر من عقدٍ لمنح تراخيص لأعمال استكشافية، وكذلك في إغراء عمالقة صناعة النفط مثل «توتال» و«كونوكو فيلبس» و«إيني» للقدوم للعمل في ليبيا.

رجل المهمة المستحيلة

إلى جانب معركة النفط، يخوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي يقود الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام، معركته الخاصة.

ويعترف سلامة بأن المصالحة في ليبيا قد تبدو كمهمة «مستحيلة»، إذ يتحتم عليه أن يصارع السياسيين المتنافسين الذين يعيقون عملية الانتخابات، و«الميليشيات» التي تزدهر وتستفيد من الفوضى، إضافة إلى التدخل من القوى الأجنبية التي لديها أولويات متضاربة، وفقًا لتقرير «فاينانشيال تايمز».

وكانت جولة العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وهي الأسوأ في سنوات، الدافع وراء تجديد المسعى الدبلوماسي لإحلال السلام، فعلى الرغم من أن الاشتباكات كشفت أهمية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فقد مثلت أيضًا نقطة تحول لإجبار السياسيين على قبول الحاجة إلى تغيير، كما أرتأت بعثة الأمم المتحدة آنذاك.

ويعتقد سلامة أن هناك بالفعل مؤشرات أولية على إحراز تقدم، مثل تعيين وزير داخلية جديد وجهود لإصلاح النظام الأمني في طرابلس، ويقول إن حكومة الوفاق الوطني أصبحت «أكثر استعدادًا للاستماع لنا» وأقرَّت إصلاحات منذ أن أضعفتها المعارك في طرابلس.

ويرى سلامة أن العقبة الأكبر في طريق التوصل لتوسية لا تتمثل في ما يقدر بنحو 200 ألف من رجال «الميليشيات» الموجودين بكشوف مرتبات الحكومة، بل هي طبقة سياسية نمت لتصبح أكثر ثراءً وسط الفوضى السائدة، وفق تقرير الجريدة البريطانية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة: «تحتاج إلى جرافة لجعله (سياسيًا) يرحل عن منصبه. الأمر شديد الصعوبة»، مضيفًا أن «فكرة الانتخابات، فكرة استبدال أحد بآخر ينظر إليها باعتبارها (فكرة) هجومية». أو كما يصف مسؤول إقليمي الوضع الراهن بأنه يسمح للسياسيين بالحصول «على السلطة والوصول إلى المال لإرضاء دوائرهم الانتخابية».

وفي ظل وجود ما بين 15 مليون إلى 18 مليون قطعة سلاح في ليبيا التي يبلغ تعداد سكانها 6.5 مليون نسمة وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يرى سلامة أن الخيار الواقعي هو عدم محاولة إجبار المسلحين على التخلي عن أسلحتهم، بل في إقناعهم بعدم اللجوء إليها، بحسب تقرير «فاينانشيال تايمز».

تهديدات داخلية

رأت الجريدة البريطانية أن هناك خطرًا في أن تمثل أي انتخابات فتيلًا لجولة جديدة من العنف، مشيرة إلى أن كثيرًا من المشكلات التي تعاني منها البلد تعود إلى عملية الاقتراع السابقة في العام 2014، إذ بلغت نسبة المشاركة آنذاك 20% فقط، وجرى الطعن على النتيجة، وعمقت العملية الانقسامات والصراع.

وقالت إن عملية تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في العام 2015 لم تنجح في تحقيق الهدف منها بإحلال الاستقرار في ليبيا، بل إن «الحكومة تظل مدينة بالفضل للميليشيات والصراعات في ممارسة النفوذ خارج النطاق العاصمة».

وإلى جانب العنف الذي قد ينتج عن الانتخابات، رأت «فاينانشيال تايمز» أنه «يتحتم على ليبيا كذلك التعامل مع التهديد المتنامي لتنظيم داعش»، لافتة إلى أنه رغم طرد الفرع المحلي للتنظيم من معقله في سرت في العام 2015، إلا أنه شن هجومًا الشهر الماضي على وزارة الخارجية في طرابلس أسفر عن سقوط عدة قتلى.

ونقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم «داعش» في سورية حفزت تدفقًا من المقاتلين الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا، وأوضح أحدهم: «لا يزال الأمر في حدود المئات (من المقاتلين الوافدين) لكنه أحد الأسباب التي تفسر لماذا نحن حريصون على تسريع عملية التوصل إلى حل»، وفقًا لتقرير «فاينانشيال تايمز».

عقبة التدخل الأجنبي

ذكر تقرير الجريدة أنه رغم إعراب القوى الأجنبية عن قلقها من الوضع في ليبيا، فقد حُملّ التدخل الأجنبي والتنافس بين اللاعبين الدوليين ذوي المصالح المتضاربة مسؤولية تعقيد الأزمة.

وقال دبلوماسيون ومحللون إن تلك الانقسامات أعطت الفصائل الليبية أعذارًا لتجنب التسوية. وذكرت كلوديا غازيني، المحللة المتخصصة في الشأن الليبي لدى مجموعة الأزمات الدولية: «في ليبيا، هناك رأي بأن الغرباء يتدخلون (في شأن داخلي) وبالتالي لا يستطيع الليبيون التوصل إلى حلول».

غير أن غازيني قالت إنها ترى ذلك الأمر «محاولة لتحميل الجهات الخارجية مسؤولية» عدم التوصل إلى حلول، مضيفة: «إذا كانت هناك تأخيرات، فإنها بسبب اللاعبين المحليين».

ولا يقتصر التدخل الأجنبي «لتحديد شكل ليبيا» على القوى الإقليمية، بل امتد إلى جيران ليبيا الأوروبيين على الأخص فرنسا وإيطاليا، فضلًا عن روسيا، دعم كل منها طرفًا ليبيًا بعينه، وفقًا لتقرير «فاينانشيال تايمز».