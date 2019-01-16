البعثة الأممية تدين اشتبـاكات طرابلس وتحذر من خرق اتفاق وقف إطلاق النار

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بشدة» الاشتباكات التي اندلعت، اليوم الأربعاء، في طرابلس، محذرة من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقُتل شخص وأصيب 19 آخرون في اشتباكات اندلعت في وقت سابق اليوم في العاصمة طرابلس. في حين قامت قوة حماية طرابلس بصدّ هجوم مجموعات مسلحة لم تسمّها، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء «لمنع تلك المجموعات من إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة».

وقالت البعثة، في بيان عبر حسابها على «تويتر»، إنها «تدين بشدة وتراقب عن كثب التحركات العسكرية الأخيرة في جنوب طرابلس»، محذرة «من الإخلال بأمن العاصمة، والأهم تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر».

وأشارت إلى أنها ستحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يفتح النار، مشددة على أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة».

وشددت على أن «أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي».