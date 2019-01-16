وزير فلبيني يزور ليبيا قريبًا لبحث مصير بحارة متهمين بتهريب نفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 03:16 مساء
وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو

أعلن وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، اليوم الأربعاء أنه سيزور ليبيا في شهر فبراير المقبل، لبحث أزمة البحارة الفلبينيين المحتجزين داخل ليبيا منذ العام 2017.

وقال بيلو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفلبينية: «هناك تقدم بالقضية، وسأقوم شخصيًا بزيارة قريبة إلى ليبيا، والعمل على إطلاق البحارة. قد نستطيع إطلاقهم لكن هذا سيتطلب زيارة إلى ليبيا والعمل مع السلطات هناك».

وأوضح الوزير الفلبيني أن الزيارة كانت مقررة في شهر يناير الجاري، لكنه قرر إرجاءها إلى الشهر المقبل. وقال: «على الأرجح سأذهب إلى هناك منتصف فبراير المقبل».

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وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام 2017، حينما صادرت قوات خفر السواحل الليبي ناقلة النفط ««إم تي ليفانتي» التي تحمل علم ليبيريا، واحتجاز 20 بحارة من الفلبين من طاقم عملها، وتوجيه تهم لهم بالتورط في تهريب أكثر من ستة ملايين لتر من النفط.

وقال الناطق باسم القوات البحرية، أيوب قاسم، وقتها إن «دورية تابعة لخفر السواحل صادرت ناقلة نفط واحتجزت أفراد طاقمها للاشتباه بتورطهم في تهريب النفط قبالة منطقة أبو كماش غرب العاصمة طرابلس. وتم سحب الناقلة، التي تديرها شركة (إفاليند شيبينغ تانكرز) في اليونان، إلى الشاطئ».

وفي فبراير الماضي، تم الإفراج عن 13 من البحارة وإسقاط التهم ضدهم، والسبعة الباقون ما زالوا محتجزين في قاعدة معيتيقة الجوية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن البحارة كانوا يرسون على بعد 25 ميلًا بحريًا من المياه الإقليمية الليبية ينتظرون تعليمات بشأن وجهتهم المقبلة عندما اعتلى سطح السفينة رجال مسلحون قالوا إنهم من خفر السواحل الليبي.

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