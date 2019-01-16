«شباب وطني» تناقش دور مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في الملتقى الوطني الجامع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 03:54 مساء
حركة شباب وطني. (أرشيفية: الإنترنت)

نظمت حركة شباب وطني بالعاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء، لقاءً مع عدد من المنظمات الشبابية الممثلة للعديد من مناطق ليبيا، لبحث آخر تطورات الوضع الراهن في البلاد، ودراسة سيناريوهات الحل المقترحة، ودور مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا، وضمان حق الشباب في المشاركة والتعبير عن رأيهم وتقرير مصيرهم، والمساهمة في وضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة.  

واتفق المشاركون على الاستمرار بعقد هذه اللقاءات الحوارية حتى تتكاتف الجهود لبلورة موقف شبابي موحد، يمثل التيارات والانتمائات والمناطق كافة، متمسكين بالمسار الديمقراطي لبناء دولة مدنية ذات سيادة، دولة المؤسسات والقانون.

حضر اللقاء كل من مؤسسة الإرادة للتنمية والتطوير، ومنظمة عطاء الخير، مؤسسة نادي الحوار والمناظر، منظمة قلم الشباب، شباب تيار الوسط، حراك نعم ليبيا، منظمة أجيال، منتدى تمكين المرأة والشباب، جمعية أزجر أوباري، وحراك الاستفتاء أولاً.

وكانت حركة شباب وطني أعلنت عن نفسها في شهر أبريل من العام الماضي، كحركة تعمل على تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي للشباب، والعمل على بناء جيل شبابي فاعل يأخذ زمام المبادرة لقيادة الحاضر وصناعة ليبيا المستقبل، وهي تضم كوكبة من الشباب الليبيين من مختلف مناطق البلاد ومن كافة التوجهات والانتماءات.

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