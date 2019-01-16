«مواصلات الوفاق» توافق على الأسعار الجديدة لتذاكر الخطوط الجوية الليبية

إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية لحظة الإقلاع. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، اليوم الأربعاء إن المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق وافق على أسعار تذاكر السفر الجديدة التي اقترحتها شركة الخطوط الجوية الليبية، وفقًا لسعر الصرف الحالي ابتداء من 20 يناير الجاري.

وأضاف قنيوة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هذه الموافقة جاءت بناء على التنسيق بين وزارتي المواصلات والاقتصاد، بالتعاون مع مصلحة الطيران المدني، مؤكدًا أنه في حالة عدم استخدام المسافر التذكرة قبل يوم 20 يناير فسيدفع المسافر الفرق في سعر التذكرة، وفي حالة استخدام مقطع من التذكرة قبل يوم 20 يناير لا يتم دفع الفرق في سعر التذكرة.

وأشار الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية إلى أنه حرصًا من إدارة الشركة على تقديم أفضل الأسعار بما لا يرهق كاهل المسافر، فقد قامت الشركة بإجراء دراسة دقيقة للأسعار ومناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص، وتم التوصل إلى وضع أسعار جديدة لتذاكر السفر تكون مناسبة للمسافرين وللشركة، من حيث تغطيتها مصاريف التشغيل بالعملة الصعبة.