«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب الكيانات المسلحة بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 03:15 مساء
الوطنية لحقوق الإنسان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تجدد اعمال العنف والاشتباكات المسلحة بمنطقة مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به في بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس مساء يوم أمس وصباح اليوم الأربعاء، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، التي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين علي أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم في طرابلس، إضافة إلى آثارها السلبية على الوضع الإنساني  للسكان.

 وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان أطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، جميع الأطراف والكيانات المسلحة بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدًا من العنف والاقتتال، وذلك التزامآ باتفاق وقف إطلاق النار والهدنة التي تم التوصل اليها في اتفاق الزاوية بتاريخ 4 سبتمبر الماضين واتفاق تثبيت وترسيخ وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين بطرابلس الذي تم التأكيد عليه في اجتماع الزاوية الثاني.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن خشيتها اغتنام الجماعات والتنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة وأنصار الشريعة) حالة العنف القائم والفراغ الأمني بالعاصمة لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية، تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية والسياسية.

وجدد البيان، دعوته إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .

وأكد البيان، على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، و ذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكى حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في ليبيا.

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