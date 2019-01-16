السراج يطلع على خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 02:44 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يبحث ملفات الأمن والخدمات مع وزراء الصحة والتعليم والمواصلات والداخلية والعدل. (صورة من الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، مع وزراء الصحة، والتعليم، والمواصلات، والداخلية والعدل، عددًا من الملفات المتعلقة بالأمن والخدمات العامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن السراج اطلع على تقرير عن الوضع الأمني وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، لإرساء النظام العام، والتدابير الأمنية والعسكرية المتخذة لمواجهة التنظيمات «الإرهابية».
وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث ملف الخدمات الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، وتذليل المشاكل وحل المختنقات في العديد من المرافق العامة لتلك القطاعات في البلديات بمختلف مناطق ليبيا، كما تم التطرق لآليات توصيل الخدمات واحتياجات المنطقة الجنوبية.

واعتمد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، منتصف أكتوبر الماضي، الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303، وهي الترتيبات التي قال إنها تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وإرساء النظام العام الذي يستند إلى قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير
مهنية.
والخطة التي تحدد آليات التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتضمن تدابير أمنية وعسكرية ومدنية من أجل تأمين طرابلس الكبرى، في خطوة أولية تسبقها خطوات أخرى تتزامن مع مفاوضات لا تزال جارية بشأن توحيد الجيش الليبي، وهي التحركات التي تهدف لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.

رئيس المجلس الرئاسي يبحث ملفات الأمن والخدمات مع وزراء الصحة والتعليم والمواصلات والداخلية والعدل. (صورة من الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي يبحث ملفات الأمن والخدمات مع وزراء الصحة والتعليم والمواصلات والداخلية والعدل. (صورة من الرئاسي)
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