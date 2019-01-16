إدارة شؤون الجرحى تعلن حالة النفير العام نتيجة اشتباكات طرابلس

أعلنت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، حالة النفير العام، نتيجة الاشتباكات الحاصلة في الوقت الحالي.

وقالت إدارة شؤون الجرحى، في بيان صادر عنها اليوم، إنه تم نشر نقاط الإسعاف في الأماكن القريبة من الاشتباكات.