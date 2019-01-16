إدارة شؤون الجرحى تعلن حالة النفير العام نتيجة اشتباكات طرابلس

أعلنت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، حالة النفير العام، نتيجة الاشتباكات الحاصلة في الوقت الحالي.
وقالت إدارة شؤون الجرحى، في بيان صادر عنها اليوم، إنه تم نشر نقاط الإسعاف في الأماكن القريبة من الاشتباكات.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء