إغلاق جميع الفتحات غير القانونية على مسار خط النهر الصناعي بسرت وضواحيها

النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر أمني بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، اليوم الأربعاء، أن قوة عسكرية مشتركة تابعة لقوة حماية سرت ومديرية الأمن، برفقة عدد من المهندسين التابعين لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، تمكنت من إغلاق جميع الفتحات غير الشرعية على مسارات خط النهر الصناعي، والتي كانت السبب في شح وانقطاع المياه عن سرت، وعدم وصولها إلى خزان القرضابية.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القوة قامت بالمرور على مسارات الخط من أبوزاهية مرورًا بالثلاثين والأربعين والقرضابية والحنيوة وسلطان والعامرة وهراوة، وتابعت جميع الفتحات الموجودة على مسارات الخط، وتم إقفالها ومخالفة جميع المخالفين.

وبلغ عدد الفتحات غير الشرعية 120، استغلها أصحاب المزارع للري مجانًا، بحسب المصدر الذي أكد أن جميع المخالفين أحيلوا إلى النيابة العامة.