العثور على لغم أرضي بمفترق طريق السواوة والحي السكني الثالث بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 16 يناير 2019, 12:54 مساء
ألغام أرضية. (أرشيفية: الإنترنت)

عثرت سرية نزع الألغام بسرت، اليوم الأربعاء، على لغم أرضي غير متفجر، قرب محطة وقود الزرقاء بمفترق طريق السواوة والحي السكني الثالث.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية التابعة لقوة حماية سرت سالم الأميل في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن مواطنًا أبلغ عن وجود اللغم، فيما سارع  فريق إزالة  الألغام إلى الموقع واتخذ الإجراءات اللازمة، لانتشاله.

وتشهد مدينة سرت انتشارًا كبيرًا للألغام والمخلفات الحربية، التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية»، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين جراء انفجارها.

ووقعت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أواخر يوليو الماضي، على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة «الحقول الحرة»، الهادفة لزيادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشراكة مع السفارة السويسرية.

وساهمت بريطانيا بمبلغ 76 ألف جنيه إسترليني كجزء من برنامج الحكومة البريطانية لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الحكومة السويسرية قدمت مبلغًا مساويًّا لهذا الرقم، لتمكين «الحقول الحرة» الليبية من تنفيذ أنشطة في مجال التنبيه حول مخاطر الألغام في مناطق غرب ليبيا لزيادة الوعي بهذا الخصوص ولتخفيف احتمال وقوع إصابات أو وفيات بين المدنيين..

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