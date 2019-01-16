صنع الله يبحث استعدادات «الوطنية لتموين الحقول» لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 12:27 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية يلتقي لجنة الإدارة الجديدة للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، الدكتور فؤاد علي بالرحيم، الاستراتيجية المستقبلية للشركة والاستعدادات الجارية لشهر رمضان.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم، إن المؤسسة قامت بتعيين لجنة الإدارة الجديدة وفق قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 9 يناير 2019

وأكد صنع الله خلال الاجتماع، أهمية العمل وفق المعايير والمواصفات الدولية فيما يتعلق بالوجبات الغذائية التي تقدم للعاملين بالمواقع، مشدّدًا على ضرورة تحسين أوضاع العمالة بالشركة، باعتبارهم عمالة ماهرة وذي خبرة في هذا المجال.

كما أوصى بأن يتم التواصل والتنسيق مع الشركات المختلفة بالقطاع لوضع آلية تعاون على أسس عملية وشفافة.  

حضر الاجتماع بلقاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة عبدالجليل ميلاد العريبي وعمر مصباح المزوغي.

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