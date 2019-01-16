مراقبة اقتصاد البريقة تباشر توزيع مادة الدقيق على المخابز العاملة بالبلدية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 16 يناير 2019, 11:47 صباحا
مراقبة اقتصاد البريقة تباشر توزيع مادة الدقيق على المخابز العاملة بالبلدية. (تصوير: صلاح ناصف)

باشرت مراقبة الاقتصاد بالبريقة، أمس الثلاثاء، في توزيع مخصصات مادة الدقيق المدعوم على المخابز العاملة في البلدية.

وقال مراقب الاقتصاد في بلدية البريقة، أحمد طاهر المقريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنه بدأ بتوزيع مخصصات الدفعة الأولى من مادة الدقيق لسنة 2019م على المخابز العاملة في البريقة، بالتعاون مع صندوق موازنة الأسعار في بلدية أجدابيا.

وأشار المقريف إلى أنه سيتم تخصيص 570 كيسًا من الدقيق لكل مخبز من المخابز الستة على مستوى النطاق الجغرافي لبلدية البريقة.

وأكد أنه ستتم متابعة سير العمل وإعداد زيارات ميدانية تفقدية لكل مخبز في مختلف المخابز العاملة في البريقة، للتأكد من وصول رغيف الخبز إلى المواطنين والمقيمين بالشكل المطلوب.

مراقبة اقتصاد البريقة تباشر توزيع مادة الدقيق على المخابز العاملة بالبلدية. (تصوير: صلاح ناصف)
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