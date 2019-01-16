حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (16 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياحًا نشطة إلى قوية أحيانا على الجبل الأخضر مع درجات حرارة منخفضة على تلك المناطق، فيما تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب على شمال شرق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-19)مْ ولاتتجاوز ( 12 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، وتتحول يوم غد إلى جنوبية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجــات الحـرارة القصـوى بين (13-16) مْ ولا تتجاوز ( 09 ) مْ على المرتفعات الجبلية.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-19) مْ، وتسجل على غات (21) درجة مئوية.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (15- 18) مْ.