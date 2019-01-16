حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (16 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياحًا نشطة إلى قوية أحيانا على الجبل الأخضر مع درجات حرارة منخفضة على تلك المناطق، فيما تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب على شمال شرق ليبيا.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-19)مْ ولاتتجاوز ( 12 ) مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء مغطاة جزئياً بالسحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، وتتحول يوم غد إلى جنوبية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجــات الحـرارة القصـوى بين (13-16) مْ ولا تتجاوز ( 09 ) مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-19) مْ، وتسجل على غات (21) درجة مئوية.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (15- 18) مْ.
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
طرابلس
|
09
|
16
|
قليلة السحب
|
09
|
18
|
قليلة السحب
|
العزيزية
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
الزاوية
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
الخمس
|
06
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مصراتة
|
09
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
07
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
سرت
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
06
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
نالوت
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
03
|
14
|
قليلة السحب
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
غريان
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
ترهونة
|
06
|
12
|
قليلة السحب
|
06
|
12
|
قليلة السحب
|
بني وليد
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
مزده
|
03
|
15
|
قليلة السحب
|
03
|
13
|
السماء صافية
|
ابونجيم
|
09
|
16
|
قليلة السحب
|
05
|
17
|
السماء صافية
|
القريات
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
03
|
17
|
السماء صافية
|
هون
|
04
|
15
|
قليلة السحب
|
04
|
18
|
السماء صافية
|
غدامس
|
02
|
18
|
السماء صافية
|
04
|
16
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
02
|
16
|
السماء صافية
|
05
|
17
|
السماء صافية
|
سبها
|
03
|
16
|
السماء صافية
|
05
|
17
|
السماء صافية
|
مرزق
|
03
|
16
|
السماء صافية
|
04
|
15
|
السماء صافية
|
القطرون
|
03
|
17
|
السماء صافية
|
04
|
15
|
السماء صافية
|
غات
|
02
|
20
|
السماء صافية
|
05
|
21
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
09
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
البريقة
|
09
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
07
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
اجدابيا
|
09
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
05
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
بنغازي
|
8
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مرج
|
06
|
11
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
04
|
11
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
البيضاء
|
02
|
09
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
02
|
11
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
شحات
|
06
|
09
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
02
|
11
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
درنة
|
04
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
06
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
طبرق
|
08
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
06
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
جالو
|
06
|
14
|
قليلة السحب
|
01
|
14
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
02
|
12
|
قليلة السحب
|
السرير
|
07
|
17
|
السماء صافية
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
تازربو
|
04
|
15
|
السماء صافية
|
02
|
14
|
قليلة السحب
|
الكفرة
|
02
|
16
|
السماء صافية
|
03
|
15
|
السماء صافية