الناظوري: لن ندخل طرابلس مقاتلين.. وخلافنا فقط مع «الإسلام السياسي»

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 16 يناير 2019, 10:15 صباحا
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري. (الإنترنت)

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق عبدالرازق الناظوري «أن الجيش الوطني الليبي لن يدخل طرابلس مقاتلاً»، نافيًا «وجود أي خلاف بين العسكريين الليبيين، فخلافنا فقط مع الإسلام السياسي».

وقال الناظوري في تصريح نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الثلاثاء: «نريد من الليبيين مساعدتنا في بناء جيش وشرطة لحمايتهم وحماية البلاد»، مضيفًا «نحن لا نتمسك بالمناصب التي لم تدم لمن كانوا قبلنا ولن تدوم لنا وسيأتي بعدنا آخرون».

ولفت الناظوري إلى أنهم ليس لديهم «أي خلاف أو عداء مع أي مدينة ليبية»، داعيًا «السياسيين إلى إنهاء صراعاتهم القائمة على المناصب».

وأوضح الناظوري أن «توحيد المؤسسات الليبية أمر مهم حتى تعود ليبيا إلى مصاف الدول العربية، لا أن تبقى تحت رحمة الميليشيات والصراعات»، مشددًا على أنه «يجب على من يريد الحوار أن يرفع شعار ليبيا أولاً، وأن يتخلوا عن أطماعهم في الحصول على مناصب».

وأشار الناظوري إلى أن قواتهم «تتحرك الآن من أجل تحرير الجنوب الليبي من العصابات الإجرامية والقوات المعادية القادمة من الخارج»، ورأى أن «ليبيا لن تكون دولة معادية لدول الجوار والدول الشقيقة، ولكنهم سيدافعون عن الحدود والأرض من أي قوات خارجية».

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، أمرًا ببدء عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي، تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلاد.

وأشار بيان القيادة العامة إلى أن العملية تهدف إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي.

كما تهدف إلى تأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي التي تغذي كافة المناطق الليبية، وتقوم عليها مشاريع كثيرة لتنمية مناطق الجنوب، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود والمواد الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها.

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