آمر اللواء 73 مشاة يسلم ميناء الزويتينة لحرس المنشآت الوسطى والشرقية

جانب من مراسم تسليم ميناء الزويتينة النفطي. (الإنترنت)

سلم آمر اللواء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني ميناء الزويتينه النفطي لآمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية اللواء ناجي أحمد المغربي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام باللواء 73 مشاة المنذر عمر الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن قرار التسليم جاء وفقًا للقرار الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأوضح الخرطوش أن الكتيبة «153 مشاة» التابعة للواء 73 قامت بتأمين ميناء الزويتينة النفطي لأكثر من عامين، بعد بدء عملية البرق الخاطف العسكرية التي قادها اللواء مفتاح شقلوف في 12 سبتمبر 2016 وحتى ساعة تسليم الميناء.

وأكد الخرطوش أن الكتيبة ستباشر معركة مع الوقت للجاهزية الكاملة لتنفيذ المهام القادمة، بعد صدور الأوامر من غرفة العمليات والقيادة العامة للقوات المسلحة.

جانب من مراسم تسليم ميناء الزويتينه النفطي. (الإنترنت)

جانب من مراسم تسليم ميناء الزويتينه النفطي. (الإنترنت)