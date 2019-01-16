37 جريحًا من الجيش خلال اشتباكات درنة في ديسمبر الماضي

اشتباكات درنة. (أرشيفية)

أكدت مصادر عسكرية وطبية استقبال مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي 37 جريحًا من قوات الجيش، جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات «الإرهابية» خلال شهر ديسمبر 2018.

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وقالت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن المستشفى لم يتسلم أي قتلى، مشيرًا إلى أنه من بين الجرحى الـ37 مَن تلقى العلاج وغادر المستشفى على الفور، وبينهم من لا يزال يتلقى العلاج، فيما سافر آخرون خارج البلاد لاستكمال العلاج.

وأوضحت المصادر أن الجرحى أصيبوا جراء مواجهات التنظيمات «الإرهابية» بمنطقة المدينة القديمة وسط مدينة درنة.