مؤسسة النفط: الواحة تخفض إنتاجها 88 ألف برميل يوميًا بسبب إغلاق ميناء السدر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 08:00 صباحا
مصفاة نفطية في رأس لانوف. (فرانس برس)

قال مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة الواحة للنفط، التي تغذي ميناء السدر التصديري الذي أُغلق بسبب الطقس السيئ، خفضت إنتاجها بمقدار 88 ألف برميل يوميًا بسبب الإغلاق.

وكان أحد عمال الشحن والموانئ قال في وقت سابق إن جميع الموانئ مغلقة يوم الثلاثاء بسبب الطقس السيئ.

وقال المسؤول إن هناك ثلاث ناقلات تنتظر الرسو في السدر. ولم يكشف عن بيانات إجمالي إنتاج الواحة، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات أجنبية، وعادة ما تضخ ما يصل إلى 260 ألف برميل يوميًا.

وأضاف أن تدفقات النفط على موانئ رأس لانوف والحريقة والزويتينة مستمرة على الرغم من إغلاق الموانئ نتيجة للطقس السيئ.

وقال المسؤول إن «الإنتاج ما زال غير متأثر»، في إشارة إلى الموانئ الثلاثة.

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