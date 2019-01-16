رفع حالة التأهب القصوى بمستشفيات «حوض سبها»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 12:06 صباحا

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة برفع حالة التأهب القصوي بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقري والبلديات بـ«حوض سبها تحسبا لأي طاري».

وقالت الوزارة في بيان أصدرته ليل الثلاثاء إن هذا الإعلان يأتي «في إطار سعي الحكومة الليبية المؤقتة لضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم  الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها علي الإرهاب والجماعات الإجرامية  لتطهير الجنوب الليبي».

وطالبت الوزارة «كافة المستشفيات بتشكيل غرفة طوارئ مع المستشفيات المحيطة بالجنوب الشرقي والغربي بالبلاد وجهاز الاسعاف والطوارئ لتقديم كافة الخدمات الاسعافية والعلاجية للجرحي و المصابين».

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى، مطالباً كافة العاملين والعناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الحضور إلى أعمالهم بشكل عاجل لتقديم الخدمات الصحية لمستحقيها.

ويأتي إعلان حالة الطوارئ بالمركز، بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن إطلاق عملية عسكرية شاملة في جنوب غرب البلاد، تهدف لحماية وتأمين سكان مناطقه من الإرهابيين، والعصابات الإجرامية.

حفتر يأمر ببدء عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي

وقالت القيادة العامة في بيان بالخصوص إن العملية العسكرية تهدف أيضًا إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي، وتأمين المواقع النفطية والنهر الصناعي وفرض القانون ومنع الجريمة وإيقاف الهجرة غير الشرعية.

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