ورشة عمل لتعزيز قدرات الصيادلة بالقطاع العام في سبها

ورشة العمل بمركز سبها الطبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت اليوم الاثنين، بمركز سبها الطبي ورشة عمل لتعزيز قدرات الصيادلة بالقطاع العام حول إعداد وتقدير الاحتياجات الدوائية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية بدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة.

وقال منسق شؤون الإمداد بمشروع «شمس» التابع لمنظمة الصحة العالمية، عبد الحكيم ميلود عطوية لـ«بوابة الوسط» إن من أهم محاور الورشة التي تستمر لمدة يومين «هو تعزيز الإمدادات الطبية فى القطاع العام وإعداد القائمة النمطية أوالأساسية للأدوية إلى جانب فكرة اللجان العلاجية واللجان الدوائية ودورها فى إعداد القائمة النمطية والطرق المستخدمة فى العالم لإعداد وتقدير الاحتياجات الدوائية»، منوهًا إلى أن هناك ورشة أخرى بالخصوص سيجري تنظيمها فى مناطق وادي الشاطىء.

وقالت نقيب الصيادلة في فزان الدكتورة وردة الجراح لـ«بوابة الوسط» إن مثل هذه الورش التدريبية «لها أثر كبير على الصيدلي فى الجنوب من حيث تعريفه معلومات جديدة حول كيفية أو ماهي الطرق الحديثة خصوصًا الإلكترونية التي تساعدنا فى مدى تقدير الاحتياج سواء في القطاع العام أو الخاص».

وأضافت مديرة إدارة الصيدلة بمركز سبها الطبي وإحدى المتدربات في الورشة، الدكتورة رحاب على البلومي لـ«بوابة الوسط» أن الورشة تعزز قدراتهم في التعرف على «كيفية التنبؤ بالاحتياجات الدوائية للمستشفى وطريقة إعداد احتياجت صحيحة من ناحية العدد للمخزون من 3 أشهر إلى 6 أشهر».

وأوضح الصيدلي باسم الكيلاني علي أحد المتدربين لـ«بوابة الوسط» أن الورشة ستحقق لهم استفادة كبيرة للتعرف على كيفية تقدير الاحتياجات الدوائية للمدن الليبيبة بصفة عامة والجنوبية خاصة خلال هذه الفترة خصوصًا فى فصل الشتاء وتقدير الاحتياجات التي لها أولوية من الأدوية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تنظم عدة دورات للكوادر الطبية فى ليبيا منها محلية وخارجية فى خطوة لتطوير قدرات قطاع الصحة فى المرحلة الانتقالية إلى جانب إمداد المستشفيات والمراكز الصحية ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية.