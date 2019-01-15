اجتماع موسع في سبها لمناقشة الحلول لأزمة الصرف الصحي بالمدينة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 15 يناير 2019, 09:35 مساء
اجتماع المسؤولين والمختصين في سبها لبحث حلول لأزمة الصرف الصحي بالمدينة. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهد مكتب التخطيط في سبها، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا ضم كلًا من عميد البلدية حامد الخيالي، ومدير مكتب التخطيط العمراني عقيلة الحاج، وعددًا من المهدندسين والمختصين بالبنية التحتية وشركة الصرف الصحي بالمدينة لمناقشة الحلول اللازمة لأزمة الصرف الصحي التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.

وقال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لوضع خطة موقتة لمعالجة أزمة الصرف الصحي بالمدينة بحضور المختصيين والخبراء لحل الأزمة التي تعاني منها المدينة منذ سنوات نتيجة الأوضاع الفنية والتقنية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

ونوه الخيالي إلى أن بلدية سبها سترفع مذكرة بالخصوص إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من أجل دعم مشروع لنقل مياه الصرف الصحي بدون محطة معالجة إلى البحيرة الواقع شمال المدينة على الطريق إلى وادي الشاطئ كحل موقت.

وأضاف رئيس مكتب الإسكان والمرافق فى مدينة سبها، المهندس خليفة محمد المهدي لـ«بوابة الوسط» أن هناك «حلولًا آنية ومستقبلية» لأزمة الصرف الصحي فى المدينة، مبينًا أن الحلول الآنية تتضمن «تنفيذ خط طرد من المحطة الرئيسية إلى بحيرة الصرف الصحي من أجل إبعاد المياه الزاحفة إلى المدنية إلى البحيرة وهذا يبعد الخطر عن المدينة من المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي الخام وهي بيئياً غير صالحة للمدينة».

وأشار المهدنس خليفة حول الحل المستقبلي وهو إعادة تأهيل محطة المعالجة التي تم السطو عليها وسرقة معداتها من الشركة التي تم التعاقد معها وذلك بنقل المياه إلى منطقة زلاف للاستفادة منها فى الزراعة وتمنى عودة الشركات الأجنيبة لاستكمال هذا المشروع.

وأوضح مدير مكتب التخطيط في سبها عقيلة الحاج لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة من المهندسين والفنيين المختصين بالصرف الصحي والبنية التحتيتة من أجل إيجاد خطة مستعجلة لحل المشكلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول
منوعات
«يونيسف» تعلن وفاة 15 طفلاً نازحًا بينهم رضع في سورية جراء البرد القارس
عربى
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
عملاق أميركي ينضم لسلة الأهلي بنغازي
رياضة محلية
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية إزالة الصدأ من سيارتك