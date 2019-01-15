عبد الجليل يبحث مع أعيان المنطقة الغربية أوضاع قطاع التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 08:36 مساء
وزير التعليم عثمان عبدالجليل يجتمع مع مجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل، اجتماعًا مع مجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية؛ لمناقشة أوضاع قطاع التعليم بالمنطقة، لاسيما فيما يتعلق باحتياجات القطاع الملحة فيما يخص البنية التحتية بالمدارس.

وأشار بيان نشرته وزارة التعليم على «فيسبوك» إلى أن مجلس أعيان المنطقة الغربية «أشاد بالجهد المبذول من قبل الوزارة في الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم في مختلف المراحل الدراسية».

عبدالجليل يطالب بالاستفادة من أخطاء التجارب الماضية لإصلاح قطاع التعليم

ودعا أعيان المنطقة، خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الوزارة لشؤون التعليم العام محمد الخربوشي، ورئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة فريد الفتحلي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مصطفى حمزة، لزيارة المنطقة للتعرف، عن كثب، على احتياجات القطاع ومتطلباته الضرورية اللازمة؛ لتسيير العمل داخل المؤسسات التعليمية.

يذكر أن اللقاء ضم أعيان وحكماء المنطقة الغربية لبلديات كل من المطرد وصبراتة ورقدلين، والجميل وزلطن.

وزير التعليم عثمان عبدالجليل يجتمع مع مجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية
وزير التعليم عثمان عبدالجليل يجتمع مع مجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية
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