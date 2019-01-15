باشاغا يحضر الملتقى الأول لرؤساء أقسام المرور على مستوى ليبيا بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 08:22 مساء
باشاغا متحدثا خلال الملتقى الأول لرؤساء أقسام المرور بالزاوية. (وزارة الداخلية الليبية)

شارك المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الملتقى الأول لرؤساء أقسام المرور والتراخيص على مستوى ليبيا، الذي أُقيم بمدينة الزاوية تحت شعار «معًا من أجل إيقاف نزيف الدم على الطرقات العامة» ويشرف عليه وينظمه قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الزاوية.

وحضر فعاليات الملتقى المفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق ووكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، والمفوض السابق بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام عاشور، وعضو مجلس النواب عن الزاوية ورئيس مصلحة الطرق والجسور، وعدد من مديري الأمن ورؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية وعدد من ضباط وضباط صف الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا أكد في كلمته خلال الملتقى على «ضرورة إقامة مثل هذه الملتقيات لما لها من دور توعوي للحفاظ على أرواح المواطنين من خلال توعية شاملة بمخاطر الطرق والإفراط في السرعة لإيقاف نزيف الدم الذي بدأ يدق ناقوس الخطر من خلال إحصاءات إدارة المرور والتراخيص».

وطالب باشاغا كافة رجال الأمن والشرطة، خاصة رجال المرور، بـ«التحلي بالأخلاق الحميدة لاستعادة هيبة رجل المرور على الطرقات الرئيسية والفرعية».

وأُلقيت خلال الملتقى عديد الكلمات التي أشادت بدور رجل المرور في تسهيل حركة السير والحفاظ على الأرواح والمركبات. وشددت على ضرورة تعاون المواطن مع رجل المرور واحترامه حتى يؤدي دوره على أكمل وجه.

وتخلل فعاليات الملتقى عرضان مرئيان، أوضح العرض الأول نشاطات قسم المرور والتراخيص بمدينة الزاوية على مدار السنوات الماضية، فيما تطرق العرض الثاني إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها الطرق والكباري داخل مدينة الزاوية.

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