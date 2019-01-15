باشاغا يتفقد عددًا من المؤسسات الأمنية بمدينة الزاوية

جولة باشاغا بالمؤسسسات الأمنية في الزاوية. (وزارة الداخلية)

تفقد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الزاوية ومركز شرطة الزاوية وقسم النجدة والسيطرة التابعين للمديرية ومستوصف الشرطة بالمدينة، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

ورافق باشاغا خلال جولته التفقدية كل من وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن والمفوض بوزارة الداخلية السابق العميد عبد السلام عاشور ومدير أمن الزاوية وعضو مجلس النواب عن المدينة وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية إن باشاغا استمع خلال جولته إلى شروح وافيه من مسؤولي المؤسسات الأمنية التي قام بزيارتها.

ووصل باشاغا والوفد المرافق له مدينة الزاوية صباح اليوم للمشاركة في فعاليات الملتقي الأول لرؤساء أقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن على مستوى ليبيا الذي يقام تحت شعار «معاً من أجل إيقاف نزيف الدم على الطرقات العامة» والذي يشرف عليه وينظمه قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الزاوية.