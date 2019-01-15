مركز سبها الطبي يعلن حالة الطوارئ القصوى ويطالب العناصر الطبية بالحضور

مركز سبها الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى، مطالباً كافة العاملين والعناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الحضور إلى أعمالهم بشكل عاجل لتقديم الخدمات الصحية لمستحقيها.

ويأتي إعلان حالة الطوارئ بالمركز، بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن إطلاق عملية عسكرية شاملة في جنوب غرب البلاد، تهدف لحماية وتأمين سكان مناطقه من الإرهابيين، والعصابات الإجرامية.

وقالت القيادة العامة في بيان بالخصوص إن العملية العسكرية تهدف أيضًا إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي، وتأمين المواقع النفطية والنهر الصناعي وفرض القانون ومنع الجريمة وإيقاف الهجرة غير الشرعية.