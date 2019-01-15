«خارجية الموقتة» تطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف من حكومة لبنان

مقر وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة في البيضاء شرق البلاد، قيام حركة «أمل» اللبنانية بإنزال العلم الليبي بمقر انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت وإهانته وحرقة، مطالبة الجامعة العربية باتخاذ موقف من حكومة لبنان لسماحها بأهانة علم الدولة الليبية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن «ما قامت به حركة أمل اللبنانية لا يمثل الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل السلطات اللبنانية مسؤولية هذه الأفعال المنافية لكافة الأعراف الدبلوماسية».

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وقررت حكومة الوفاق الوطني أمس الاثنين مقاطعة أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، بعد تصعيد قادته حركة «أمل» اللبنانية ضد ليبيا على خلفية قضية الإمام موسى الصدر.، وطالبت الجامعة العربية والحكومة اللبنانية بتوضيح.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق، أحمد الأربد، أعلن في وقت سابق عدم مشاركة ليبيا على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية، منوهًا إلى أنه «سيكون مقعد دولة ليبيا شاغرًا».