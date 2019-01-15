أسر بحارة فلبينيين محتجزين في ليبيا يطالبون رئيسهم بالتدخل لإطلاقهم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 06:38 مساء
خفر السواحل الليبي يوقف سفينة قبالة تهريب وقود (أرشيفية:الإنترنت)

طالبت أسر سبعة بحارة فلبينيين محتجزين في ليبيا منذ 17 شهرًا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسرعة التدخل للمساعددة في الإفراج عن البحارة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، فقد قالت كريستال أليرا وهي زوجة أحد الفلبينيين المحتجزين في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مانيلا: «أحباؤنا محتجزون في طرابلس منذ أغسطس 2017. لا يزالون قيد الاحتجاز منذ 17 شهرًا».

وأضافت: «أطفالنا لا يزالون صغارًا. لهذا نناشد رئيسنا بمساعدتنا رجاءً، وأن يقدم لنا المساعدة الفورية، ويقدم يد العون للمساعدة في الإفراج السريع عن أحبائنا».

وأعربت كريستال عن خوفها على سلامة زوجها، المحتجز مع البحارة الستة الآخرين في منشأة قالت إنها عرضة لاستهدافها من «ميليشيات» أخرى.

صحيفة: البحارة الفلبينيون المحتجزون في ليبيا بحالة جيدة

وقالت إن البحارة محتجزون في زنزانة مكدسة، حيث تندر مياه الشرب النظيفة والمساعدة الطبية.

وكان خفر السواحل الليبي أوقف في أغسطس من العام 2017 ناقلة النفط «إم تي ليفانتي» ترفع علم ليبيريا وعلى متنها 20 بحارًا للاشتباه في أنها كانت تهرب النفط قبالة منطقة أبو كماش غربي العاصمة طرابلس، وأُفرج في فبراير من العام الماضي على 13 منهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن البحارة كانوا يرسون على بعد 25 ميلًا بحريًا من المياه الإقليمية الليبية ينتظرون تعليمات بشأن وجهتهم المقبلة عندما اعتلى سطح السفينة خفر السواحل الليبي.

وغالبًا ما يحتجز خفر السواحل ناقلات النفط التي يشتبه بأنها تهرب النفط والبنزين قبالة السواحل الليبية التي أصبحت ملاذًا للمهاجرين والمهربين، الذين يستغلون حالة الفوضى في البلد منذ العام 2011.

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