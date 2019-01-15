بيانات رسمية: انخفاض معدلات التضخم إلى 9.8% العام الماضي

أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ليبيا إلى 9.8 % في العام 2018، مقابل 28.5% في العام 2017، في معدل لم تشهده ليبيا منذ العام 2015.

وحسب تقديرات مصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، فإن معدلات التضخم بدأت بالانخفاض إلى 19.5% خلال الربع الأول من العام 2018، لتنخفض إلى 11.6% خلال الربع الثاني، و9.5% خلال الربع الثالث، وصولاً الى -1.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وشملت البيانات مختلف السلع من أغذية ومشروبات وملابس وأحذية، وعناية صحية، وأثاث والمسكن والتقافة والتعليم والتسلية.

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وقدرت مصلحة التعداد معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام 2017 بنسبة 25%، وارتفعت خلال الربع الثاني إلى 31.3%، وانخفضت خلال الربع الثالت إلى 26.3%، وارتفعت خلال الربع الرابع من نفس العام إلى 30.4%.

وتحاول البلاد، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ العمل به منذ شهر سبتمبر، تخفيف الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطنون من ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة.

وارتفعت إيرادات النفط إلى 24.4 مليار دولار العام 2018، بزيادة 78% عن سنة 2017، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، التي أوضحت أنها سجلت متوسط إنتاج بلغ 1.107 مليون برميل يوميًّا العام الماضي.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

وأعلن المصرف المركزي في طرابلس أن إجمالي حجم الإنفاق المقدر للترتيبات المالية للعام 2018 بلغ 42.5 مليار دينار، في حين بلغ الإنفاق الفعلي 40.5 مليار دينار.