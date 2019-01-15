معيتيق يبحث مع السفير «أوليفر» إسهام الشركات الألمانية في برامج الإعمار

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا «أوليفر أوفتشا»

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا «أوليفر أوفتشا»، حيث جرى مناقشة إسهام الشركات الألمانية في برامج الإعمار بليبيا.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، عددًا من ملفات التعاون، لاسيما مجالات الطاقة والصحة، وكذلك التعليم والمواصلات، بالإضافة إلى ملف مساهمة الشركات الألمانية في برامج الإعمار.

ألمانيا تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا

من جانبه أكد معيتيق «عمق العلاقة بين ليبيا وألمانيا»، مبديًا تطلعه إلى تنمية العلاقة بين البلدين والاستفادة من الخبرات الأجنبية، وبما يتوافق مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها.

وتجري حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الأخيرة مفاوضات مع حكومات أوروبية للمشاركة في برامج إعادة إعمار بعض المناطق التي دمرتها الحرب في البلاد.