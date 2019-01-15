حصة ليبيا 7800 حاج.. وفد يبحث ترتيبات موسم الحج المقبل في جدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 05:24 مساء
أحمد حمزة يجتمع بوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

اجتمع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة ورئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا للعام 1440هـ/ 2019، أحمد حمزة، بمدينة جدة، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بن طاهر، بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، والقنصل العام الليبي بجدة، عبدالقادرالهمالي، بالإضافة لعدد من المسؤولين بوزارة الحج والعمرة السعودية.

وبحث الاجتماع، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، وضع الأسس والترتيبات الخاصة بموسم حج 1440هـ /2019م، حيث اُعتُمدت حصة ليبيا لهذا العام بواقع 7800حاج، مقارنة بـ 7500 العام الماضي.

بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد نقاشًا معمقًا، شمل الخطوط العريضة لتنظيم الموسم بالنظر للاستراتيجيات الموضوعة، واُختُتم بتوقيع الوزيرين الاتفاق الخاص بأسس وترتيبات حج 1440هـ/2019م.

أحمد حمزة يجتمع بوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية
أحمد حمزة يجتمع بوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية
أحمد حمزة يجتمع بوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية
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