معيتيق يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في 3 مجالات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 05:12 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوغيا.

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ألن بوغيا، التعاون في ثلاثة مجالات هي: البلديات ودعم إدارة الحدود وتطوير الحرس البلدي.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أن اللقاء، الذي عُـقد بديوان مجلس الوزراء، تناول عددًا من الملفات المتعلقة بالتعاونين السياسي والأمني، والخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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وأشاد ألن بوغيا، وفق البيان، بـ«الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار»، وأبدى تطلع الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجالات «البلديات ودعم إدارة الحدود وتطوير الحرس البلدي».

وجدد سفير الاتحاد الأوروبي دعمه الاتفاف السياسي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «الحوار والتوافق الوطني هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

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