ألمانيا تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا

وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا «أوليفر أوفكز»

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا «أوليفر أوفكز»، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لكل الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الوفاق والتي ستنفذ من خلال وزارة المالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري والسفير الألماني بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية أبوبكر الجفال، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التي تجريها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار بيان نشرته وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع بحث دعم آليات الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها في ليبيا مؤخراً بما يحقق الاستقرار والتوازن في السوق الليبي.

السفير الألماني: بدء الإصلاحات الاقتصادية خطوة مشجعة تحتاج إلى المزيد

من جانبه عبّـر السفير الألماني عن «ارتياحه للخطوات المتخذة في مراقبة الميزانية بين القطاعين العام والخاص»، مؤكدًا دعم بلاده لكل الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الوفاق.

واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.