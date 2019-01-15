السراج يبحث مع أعضاء كتلة «المسار» بمجلس النواب ثلاثة ملفات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 04:30 مساء
لقاء السراج مع أعضاء من كتلة «المسار» بمجلس النواب. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج خلال استقباله ظهر اليوم الثلاثاء، أعضاء من كتلة «المسار» بمجلس النواب المستجدات السياسية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأوضاع في المنطقة الجنوبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء كتلة «المسار» بمجلس النواب أعربوا خلال اللقاء «عن تمسكهم بالتوافق كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج أكد من جهته «على الأهمية التي يوليها لتحقيق المصالحة الوطنية بالأخص في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا والتي تستلزم تكاتف جهود الجميع من أجل بناء الوطن بعيدًا عن المصالح الضيقة».

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في منطقة الجنوب والإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي في الآونة الأخيرة لتفعيل المؤسسات العامة وتوفير احتياجات المواطنين، في إطار خططه للنهوض بكافة مناطق ليبيا وتحقيق التنمية المكانية.

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