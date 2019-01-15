رئيس الوزراء الإيطالي يصل عاصمة النيجر في جولة أفريقية قصيرة تشمل تشاد

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي وصوله إلى النيجر، في إطار جولته الأفريقية القصيرة، التي تبدأ اليوم الثلاثاء في النيجر ويختتمها غداً بزيارة تشاد.

وكتب كونتي على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي «هبطت في نيامي، عاصمة النيجر، حيث ألتقي قريباً، رئيس الجمهورية إيسوفو محمدو».

وتابع «بعد ذلك مباشرة، سأزور بعض مكاتب الأمم المتحدة التي تتعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي في مجالي إدارة ظاهرة الهجرة ومكافحة الإرهاب»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ غدًا زيارة تاريخية للنيجر وتشاد

وأشار رئيس الوزراء إلى تحديد موعد لمتابعيه على فيسبوك لأجل بثِّ فيديو مباشر، يجريه في وقت لاحق. ومن المقرر أن ينتقل رئيس الحكومة غدًا إلى عاصمة تشاد، إنجمينا للقاء الرئيس إدريس ديبي.

وتعتبر زيارة كونتي للدولتين الأفريقيتين، الأولى لرئيس وزراء إيطالي، جزءًا من عملية تعزيز الشراكة مع القارة السمراء وسبقتها زيارة تاريخية مماثلة إلى القرن الأفريقي شملت إثيوبيا وإريتريا. يشار إلى أن إيطاليا افتتحت قبل عامين سفارة لها في ميامي، مما يدل على أهمية النيجر، التي تقع على الحدود الجنوبية لليبيا، وتلعب دورًا مهمًّا في استقرار منطقة الساحل والصحراء بأكملها.