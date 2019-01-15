موسكات: سفن الإغاثة تشجع مهربي البشر في ليبيا على إرسال المهاجرين

رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات

اتهم رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات سفن الإغاثة العاملة في البحر المتوسط بتشجيع مهربي البشر في ليبيا على إرسال مزيد من المهاجرين إلى سواحل أوروبا، وذلك من خلال الإعلان عن مواقعها خارج مياه ليبيا الإقليمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما أكد موسكات، أمس الإثنين، أن بلاده لا تمانع عمليات الإنقاذ التي تنفذها سفن الإغاثة المملوكة للمنظمات غير الحكومية، إلا أنه شدد على ضرورة أن تلتزم تلك المنظمات بالقوانين المتبعة، حسب ما نقلت جريدة «مالطا توداي».

لكنه اعتبر، في جلسة أمام البرلمان المالطي خُصصت لمناقشة أزمة المهاجرين الأخيرة، أنه «من غير المقبول أن تعلن سفن منظمات الإغاثة عن مواقعها في البحر المتوسط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يجر عشرات قوارب الهجرة التي تنطلق من سواحل ليبيا بحثًا عن مواقع تلك السفن».

وقال: «في بعض الحالات تحاول منظمات الإغاثة تلك إثبات موقف سياسي، وتسعى للوصول إلى قوارب المهاجرين العالقة في البحر قبل أن يصل إليها خفر السواحل الليبي، حتى وإن لم يكن هؤلاء المهاجرين في وضع خطر».

وتابع: «تلك المواقف تزيد المشكلات، لأن سفن الإغاثة ترفض حينها إرسال المهاجرين إلى ليبيا، وينتهي الأمر بمحاولة العثور على ميناء بديل لإنزال المهاجرين».

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واستبعد موسكات في الوقت نفسه صحة «النظريات التي تقول إن هناك تعاونًا بين سفن الإغاثة وشبكات التهريب في ليبيا. لكن هؤلاء المهربين يتابعون جيدًا وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدمونها لتحقيق أغراضهم».

وقال إنه «لن يسمح بأن تتحول مالطا إلى لامبسودا جديدة»، في إشارة إلى جزيرة لامبسودا الإيطالية التي عانت في السنوات السابقة من زيادة أعداد المهاجرين الواصلين إليها.

وأكد أن قرار الحكومة المالطية رفض السماح لسفينتي «سي ووتش» و«سي آي» بإنزال المهاجرين بموانئها كان «بغرض إرسال رسالة قوية إلى البلدان الأخرى، وأيضًا إلى شبكات تهريب المهاجرين».

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خفر السواحل الليبي

وعلى صعيد آخر، أثنى رئيس الوزراء المالطي على «العمل الجيد الذي يقوم به خفر السواحل الليبي»، مطالبًا بترك المساحة له لكي يعمل بحرية أكبر.

لكن موسكات أشار إلى الحاجة لتحسين الوضع داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، وضرورة احترام حقوق المهاجرين الموجودين داخلها، لافتًا إلى أنه ناقش الأمر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في لقاء جمعهم الأسبوع الماضي.

وتشير تقارير للأمم المتحدة أن خفر السواحل الليبي، الذي يتلقى تدريبًا ودعمًا ماليًا من دول الاتحاد الأوروبي، تمكن من إنقاذ حوالي 14 ألف مهاجر في البحر المتوسط خلال العام الماضي.

وتطرق موسكات إلى موعد إعادة فتح السفارة المالطية في طرابلس، وقال إنه ستتم إعادة فتح السفارة في مبنى جديد فور أن يتم تأمينه بالشكل الكافي، وقال إن «الاستمرار في المقر الحالي، المملوك للحكومة الليبية، غير عملي لاعتبارات أمنية. فقد سبق واتخذنا قرارًا بإعادة فتح السفارة لكن تم إجهاض القرار في اليوم نفسه الذي صادف وقوع انفجار كبير في طرابلس».

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المواجهة مع إيطاليا

وفيما يخص الخلاف الدبلوماسي الأخير مع إيطاليا حيال رفض البلدان استقبال 49 مهاجرًا جر إنقاذهم في البحر المتوسط، أكد موسكات أن «العلاقات بين روما وفاليتا بهذا الخصوص جيدة للغاية، على عكس الاعتقاد الذي خلقته تعليقات استفزازية لبعض العناصر داخل الحكومة الإيطالية».

وأكد رئيس الوزراء المالطي أن «إيطاليا ومالطا تتشاركان نفس السياسة فيما يخص أزمة الهجرة، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. لن نخضع لأي استفزاز، الوزراء بحكومتي يؤكدون أن العلاقة مع نظرائهم في روما جيدة للغاية، وأنا أتواصل بشكل جيد مع رئيس الوزراء الإيطالي».

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مراكز إنزال للمهاجرين داخل أوروبا

ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت، يوليو الماضي، مقترحًا يقضي بإنشاء «مراكز إنزال» داخل الدول الأوروبية، بهدف تحسين عملية فرز المهاجرين الذين هم بحاجة عاجلة إلى حماية دولية وبين المهاجرين لأسباب أخرى والذي لا يملكون أحقية البقاء داخل أوروبا، مع تسريع وتيرة عملية إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

وبموجب المقترح، تتولى كل دولة أوروبية على حدة إدارة المراكز المقامة داخل أراضيها، مع الحصول على دعم كامل من الاتحاد الأوروبي والوكالات الأوروبية.

كذلك، تدرس المفوضية إمكانية إنشاء مراكز استقبال وإنزال للمهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون المهاجرين ومنظمة الهجرة الدولية، بهدف توفير مقرات آمنة للمهاجرين على جانبي البحر المتوسط بما يتماشى مع القوانين الدولية.