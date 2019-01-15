انفجار بمخزن شركة دوقوش التركية خلف جامعة سرت دون إصابات بشرية

انفجار. (أرشيفية)

وقع انفجار بمخزن لبقايا ذخائر بموقع لشركة دوقوش التركية خلف جامعة سرت، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني استخباراتي بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن سبب الانفجار هو قيام شباب بإشعال النيران لغرض النزهة جوار موقع المخزن، مما أدى إلى وقوع الانفجار لبقايا مخزن ذخائر، مشيرًا إلى أن الانفجار سمعه سكان المدينة.

وأضاف المصدر أنه لا توجد أي إصابات بشرية، بينما ترك الانفجار أضرارًا مادية بمخازن الشركة المجاورة المنفذة جامعة سرت.

وسارعت الجهات الأمنية والمطافئ إلى المكان لإطفاء ألسنة النيران، فيما سيفتح تحقيق أمني، لمعرفة السبب بوضوح والتحقيق مع الشباب الذين كانوا السبب في الانفجار.