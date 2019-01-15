وفاة 9 أشخاص وإصابة 425 آخرين في حوادث طرق ببنغازي في ديسمبر الماضي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، تسجيل تسع حالات وفاة و427 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، جراء الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسة الساحلية والصحراوية خلال شهر ديسمبر من العام 2018.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمها المستشفى أغلبها من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من 270 حالة إيواء.

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وحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم:

1. إبراهيم سعد يونس

2. رمضان جمعة رجب

3. محمد فتحي علي

4. عزالدين موسى العبيدي

5. راضي سالم الوافي

6. عبدالوهاب مصطفى عبدالله

7. باسم جمعة محمد العوكلي

8. مسعود صالح مسعود

9. سالم سعد القذافي

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور حالة الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.