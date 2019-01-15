الجامعة العربية: لم يطلب منا الوساطة بشأن المشاركة الليبية في قمة بيروت

الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط. (الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إنه لم يطلب من الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد أبوالغيط، الوساطة بين ليبيا ولبنان بشأن المشاركة الليبية في قمة بيروت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، المقرر انعقادها في لبنان 20 يناير الجاري.

وأضاف عفيفي، في مؤتمر صحفى بالجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن «ليبيا أعلنت رسمياً مقاطعتها للقمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت على ضوء حرق حركة الأمل الشيعية بلبنان للعلم الليبي في بيروت»، واصفاً واقعة حرق العلم بـ«المؤسفة» وأن الجانب الليبي اعتبرها إهانة لرمز الدولة لهذا اتخذ موقفه بالمقاطعة.

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وأعرب الناطق الرسمي عن أمله في أن تنجح قمة بيروت، قائلا: «سنرى إلى أين تتجه الأمور».

وطالبت حكومة الوفاق الوطني، الأحد، الحكومة اللبنانية بـ«توضيح عاجل لموقفها» بشأن المواقف التي صدرت في لبنان بشأن مشاركة ليبيا في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه «الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى توضيح موقف الجامعة من التصرفات التي قامت بها الجمهورية اللبنانية كدولة مستضيفة للقمة تجاه دولة عضو في جامعة الدول العربية».

كان الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق، أحمد الأربد، أعلن في وقت سابق عدم مشاركة ليبيا على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية، منوهًا إلى أنه «سيكون مقعد دولة ليبيا شاغرًا».

وعبَّر البيان عن «خيبة الأمل في تعاطي الدولة المضيفة مع رغبة دولة ليبيا العضو في جامعة الدول العربية في فعاليات هذا اللقاء»، مشيرة إلى أنه «مخالف لأبسط الأعراف الدبلوماسية فضلاً عن مجافاته أواصر الأخوة ومدى سلبية ما يترتب عن مثل هذه المواقف من نتائج»، وأوضح أن هذه التصرفات تمثلت في «المساس بالعلم الليبي وإنزاله وتمزيقه تحت أنظار الجميع»، مؤكدًا أنه «يعد مساسًا برمز مقدس لدولة ذات سيادة».

وكان لبنان، دعا ليبيا إلى حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها يومي 19 و20 من يناير الجاري، في العاصمة بيروت، إلا أن قوى سياسية لبنانية احتجت على دعوة ليبيا للمشاركة في القمة.

وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبدالأمير قبلان احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت. وأكد في بيان قبل يومين على «الثوابت الوطنية في متابعة قضية خطف الإمام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين».