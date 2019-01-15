تراجع طفيف للدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 02:28 مساء

واصلت العملات الدولية الرئيسية تراجعها الطفيف أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية.

وانخفض الدولار بفارق قرش واحد إلى 4.35 دينار اليوم، مقارنة بـ4.36 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى 5.42 دينار مقابل 5.45 دينار بفارق 3 قروش.

وسجلت الليرة التركية هبوطًا هامشيًّا بواقع قرش واحد، مسجلة 0.79 دينار اليوم، مقابل 0.80 دينار. وبنفس المقدار سجل الدينار التونسي تراجعًا إلى 1.42 دينار ليبي مقارنة بـ 1.43 دينار ليبي أمس.

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