حفتر يأمر ببدء عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أمرًا ببدء العملية العسكرية الشاملة في مناطق الجنوب الغربي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم، إن العملية العسكرية تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلاد.