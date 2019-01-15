برلمانية إيطالية تحذر من الخلاف داخل «الرئاسي»: يزيد اضطراب المشهد العام

نواب رئيس المجلس الرئاسي معيتيق وكاجمان والمجبري. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورزا ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية المكلفة بليبيا، ستيفانيا كراكسي، من نتاج الخلاف داخل المجلس الرئاسي بين رئيس المجلس ونوابه.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في ليبيا يشهد تطورات جديدة، بافتراض الأخذ بعين الاعتبار عدم الثقة في السراج من قبل نوابه، ما يزيد من اضطراب المشهد العام في ليبيا.

وحذرت كراكسي من مخاطر إغراء الحل باستخدام السلاح، «رغم ممانعة المجتمع الدولي هذا الخيار»، متسائلة «ألم يقل رئيس الوزراء كونتي أنه بعد مؤتمر باليرمو سيجري حل الوضع في ليبيا؟».

واتهم ثلاثة نواب لرئيس المجلس الرئاسي هم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبدالسلام كاجمان، رئيس المجلس فائز السراج بالاستئثار والانفراد بالقرارات المصيرية، وطالبوا في رسالة وجهوها إلى السراج بـ«العودة لروح المشاركة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة»، على حد تعبيرهم في الرسالة.

وحمَّل النواب الثلاثة رئيس المجلس الرئاسي، بصورة مباشرة وصريحة، «تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشظي البلاد، الأمر الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر» على حد تعبيرهم.

وأرجع النواب الثلاثة تلك المخاطر التي ستعود «بالليبيين إلى نقطة الصفر»، إلى سياسة السراج نفسها التي وصفوها بـ«غير المدروسة» وتصرفاته «غير المسؤولة» قائلين: إن «استئثاركم وانفرادكم بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلاً فكرة الشراكة والوفاق نفسها. وفي تغييب تام لكافة الأطراف الليبية الرسمي منها والفعلي، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الرئاسي، نوابًا ووزراء دولة، أحال المجلس الرئاسي إلى طرف صراع وأخرجه من كونه أداة للحل».

وأشار النواب الثلاثة إلى الاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي؛ بهدف إنهاء الانقسام السياسي وإعادة توحيد المؤسسات، ومن ثم توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الحقيقية لأي حكومة وطنية يهمها مصلحة ليبيا.

وكان النواب الثلاثة لرئيس المجلس الرئاسي خاطبوا كلاً من رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات الليبية بعدم الاعتداد بقرار أيده السراج وأصدره رئيس مجلس الدولة خالد المشري يقضي بتعيين سليمان الشنطي رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية في طرابلس.

وطالب النواب الثلاثة في رسالتهم بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي نص على التشاور بين مجلسي النواب والدولة بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية.