قتيل و466 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال ديسمبر الماضي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

أكدت مصادر أمنية وطبية متطابقة، مقتل شخص واحد وإصابة 466 آخرين، جرّاء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء، التي وقعت بمناطق متفرقة من مدينة بنغازي، خلال شهر ديسمبر 2018.

وقالت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم جثمان محمد ميلاد الفرجاني، بالإضافة إلى 466 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.

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وأوضحت المصادر أن «غالبية مصابي المشاجرات من الشباب بالإضافة إلى مصابين بالأعيرة النارية»، مشيرة إلى أن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح ما بين 22 إلى 35 عامًا».

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي «4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح، والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، مقابل 3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015».

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.