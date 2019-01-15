عبدالجليل يطالب بالاستفادة من أخطاء التجارب الماضية لإصلاح قطاع التعليم

وزير التعليم يستعرض خلال اجتماعه بمديري الإدارة خطة عمل الوزارة خلال 2019. (صورة من تعليم الوفاق)

طالب وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل، مديري المراكز والمصالح والهيئات والإدارات والمكاتب بالوزارة، خلال اجتماعهم العادي الأول لهذا العام بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في العمل والقصور الذي صاحب بعضها، لإصلاح قطاع التعليم في ليبيا.



جاء ذلك خلال استعراض وزير التعليم ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة خطة عمل الوزارة للعام 2019، كما طالب بضرورة العمل بأكثر مهنية وتنظيم لتفادي هذه الأخطاء خلال العام الجاري.



وقدم مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات عرضًا ضوئيًا بيَّن من خلاله خطة العمل التي عملت على إعدادها اﻹدارة مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة والمتضمنة أولويات وسياسة الوزارة والأهداف العامة لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية.



وتناول اﻻجتماع الذي عقد الإثنين بمقر المركز الوطني للامتحانات بطرابلس لمناقشة الصعاب والعراقيل التي تواجه سير العمل بكافة الجهات التابعة للوزارة ووضع الحلول المناسبة لها.



واستعرض وكيل الوزارة خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع، الخطوات والمشاريع الإصلاحية التي أنجزتها الوزارة في قطاع التعليم خلال العام الماضي والمتمثلة في تطبيق الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية وإلغاء العنف بالمدارس والوجبات المدرسية واستحداث صندوق التكافل الاجتماعي وعقد العديد من الاجتماعات الدورية مع مراقبات التعليم بالبلديات، ومشروع إجراء الامتحانات للشهادتين خلال العام الدراسي الماضي 2017/2018م، فضلاً عن الإعلان على الوظائف القيادية في الجامعات والمعاهد العليا.

وزير التعليم يستعرض خلال اجتماعه بمديري الإدارة خطة عمل الوزارة خلال 2019. (صورة من تعليم الوفاق)