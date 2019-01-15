حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (15 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا بتقلبات جوية تصاحبها رياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة مع درجات حرارة متدنية على تلك المناطق.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء مغطاة جزئياً بالسحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول ظهر الغد إلى جنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-19)مْ ولاتتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
سقوط أمطار متفرقة اليوم على أغلب المناطق تكون متوسطة إلى جيدة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي أحياناً والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى (60) كم/س تتحول تدريجياً يوم غد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح ودرجــات الحـرارة القصـوى بين (14-17) مْ ولا تتجاوز ( 8 ) مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر صباح الغد على الحمادة ومناطق الجفرة والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13-17) مْ، وتسجل إلى مادون الصفر المئوى آخر الليل والصباح الباكر.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (15- 18) مْ .
التنبؤات الجوية ليوم الثلاثاء الموافق 15 / 01 / 2019
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
06
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
07
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
طرابلس
|
09
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
09
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
العزيزية
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الزاوية
|
08
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الخمس
|
09
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
09
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مصراتة
|
09
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
سرت
|
07
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
06
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
نالوت
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
04
|
15
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
03
|
14
|
قليلة السحب
|
04
|
15
|
قليلة السحب
|
غريان
|
04
|
12
|
قليلة السحب
|
03
|
10
|
قليلة السحب
|
ترهونة
|
06
|
12
|
قليلة السحب
|
06
|
12
|
قليلة السحب
|
بني وليد
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
مزده
|
03
|
15
|
قليلة السحب
|
03
|
13
|
قليلة السحب
|
ابونجيم
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
القريات
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
05
|
17
|
قليلة السحب
|
هون
|
07
|
18
|
قليلة السحب
|
07
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
غدامس
|
02
|
15
|
السماء صافية
|
02
|
18
|
قليلة السحب
|
أوبارى
|
01
|
15
|
السماء صافية
|
02
|
18
|
السماء صافية
|
سبها
|
03
|
15
|
السماء صافية
|
03
|
17
|
السماء صافية
|
مرزق
|
01
|
14
|
السماء صافية
|
02
|
16
|
السماء صافية
|
القطرون
|
00
|
12
|
السماء صافية
|
03
|
17
|
السماء صافية
|
غات
|
03
|
18
|
السماء صافية
|
05
|
21
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
09
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
09
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
البريقة
|
09
|
19
|
سقوط امطار خفيفة صباحاً
|
07
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
اجدابيا
|
10
|
16
|
سقوط امطار متفرقة صباحاً
|
07
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
بنغازي
|
10
|
15
|
سقوط امطار / رياح نشطة
|
08
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مرج
|
06
|
11
|
سقوط امطار / رياح نشطة
|
05
|
10
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
البيضاء
|
03
|
10
|
سقوط امطار / رياح نشطة
|
03
|
09
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
شحات
|
07
|
14
|
سقوط امطار / رياح نشطة
|
07
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
درنة
|
04
|
12
|
سقوط امطار / رياح نشطة
|
04
|
10
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
طبرق
|
07
|
17
|
سقوط امطار / رياح نشطة
|
05
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
جالو
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
السرير
|
07
|
18
|
السماء صافية
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
تازربو
|
04
|
16
|
السماء صافية
|
05
|
18
|
قليلة السحب
|
الكفرة
|
04
|
17
|
السماء صافية
|
05
|
19
|
السماء صافية