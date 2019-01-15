حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (15 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا بتقلبات جوية تصاحبها رياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة مع درجات حرارة متدنية على تلك المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول ظهر الغد إلى جنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-19)مْ ولاتتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

سقوط أمطار متفرقة اليوم على أغلب المناطق تكون متوسطة إلى جيدة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي أحياناً والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى (60) كم/س تتحول تدريجياً يوم غد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح ودرجــات الحـرارة القصـوى بين (14-17) مْ ولا تتجاوز ( 8 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر صباح الغد على الحمادة ومناطق الجفرة والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13-17) مْ، وتسجل إلى مادون الصفر المئوى آخر الليل والصباح الباكر.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (15- 18) مْ .

التنبؤات الجوية ليوم الثلاثاء الموافق 15 / 01 / 2019