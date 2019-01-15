الاتحاد الأوروبي في ليبيا: قوة الشرطة الفعالة لا تحتاج فقط إلى المرافق والمعدات الحديثة

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلال كلمته أثناء وضع حجر الأساس لأول مركز شرطة نموذجي في ليبيا. (صورة من البعثة الأممية)

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بوجيا، إن قوة الشرطة الفعالة لا تحتاج فقط إلى المرافق والمعدات الحديثة «حيث إن ضباط الشرطة المدربين تدريبا جيدا يمكنهم الاضطلاع بمهامهم بفعالية».

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلال كلمته خلال حفل تدشين قسم الشرطة النموذجي في طرابلس، مساء الاثنين، أن المشروع يهدف إلى العمل على كل هذه الجوانب وكذلك تعزيز ثقة المجتمع المحلي في الشرطة.

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وأشار إلى أن مركز شرطة حي الأندلس في طرابلس سيكون بعد اكتماله مصدر إلهام لإنشاء مراكز شرطة مماثلة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن الأمن يعد أحد المشاغل الرئيسية لليبيين، كما أن الاتحاد الأوروبي بفضل المساهمة الكبيرة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) وبالتنسيق مع الخبراء في مجال الأمن التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سعيد بتمويل هذه المبادرة.

من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، محمد صالح، إن مشروع بناء مركز الشرطة النموذجي جزء من عملية التطوير الشامل لمؤسسات سيادة القانون والأمن في ليبيا، من خلال برامج تعزيز قدرات الشرطة في كافة المجالات، وتطوير أليات تقديم الخدمات للمواطنين.

يشار إلى أن تصميم مشروع مركز الشرطة النموذجي والذي يعد جزءا من مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي الممول من الاتحاد الأوروبي، تم إعداده بعد سلسلة من النقاشات وورشات العمل ضمت وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) وخلية الاتحاد الأوروبي للتواصل والتخطيط (EULPC).

كما أن وضع حجر الأساس لأول مركز شرطة نموذجي في ليبيا إشارة إلى عودة سلطة الدولة في طرابلس وقواتها الأمنية لمكافحة الجريمة والفوضى بالشراكة مع المجتمعات المحلية.

سلامة وباشاغا خلال حفل وضع حجر الأساس لأول مركز شرطة نموذجي في ليبيا. (صورة من البعثة الأممية)

لحظة وضع حجر الأساس لأول مركز شرطة نموذجي في ليبيا. (صورة من البعثة الأممية)