التعليم وبريد ليبيا تبحثان مشاركة التلاميذ في مسابقة كتابة الرسائل الدولية

اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم وشركة بريد ليبيا تبحث امكانية مشاركة التلاميذ في مسابقة كتابة الرسائل الدولية

بحثت اللجنة التحضيرية المشتركة بين وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني وشركة بريد ليبيا خلال اليومين الماضيين، إمكانية المشاركة الدولية في مسابقة «كتابة الرسائل» لتلاميذ من سن 15 عامًا فما دون، والتي ينظمها ويشرف عليها اﻻتحاد العالمي للبريد.

من جانبه، قال عضو اللجنة عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق، محمود الوندي إن اللجنة تعقد هذه الأيام سلسلة من اﻻجتماعات، لوضع الشروط والمعايير للمشاركين مقررًا الإعلان عنها خلال المدة القادمة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تحسين التعلم من خلال فن كتابة الرسائل وتشجيع التلاميذ المشاركين على التعبير وروح اﻻبتكار لديهم، فضلاً عن تنقيح مهاراتهم اللغوية.