التعليم وبريد ليبيا تبحثان مشاركة التلاميذ في مسابقة كتابة الرسائل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 09:47 صباحا
اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم وشركة بريد ليبيا تبحث امكانية مشاركة التلاميذ في مسابقة كتابة الرسائل الدولية

بحثت اللجنة التحضيرية المشتركة بين وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني وشركة بريد ليبيا خلال اليومين الماضيين، إمكانية المشاركة الدولية في مسابقة «كتابة الرسائل» لتلاميذ من سن 15 عامًا فما دون، والتي ينظمها ويشرف عليها اﻻتحاد العالمي للبريد.

من جانبه، قال عضو اللجنة عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق، محمود الوندي إن اللجنة تعقد هذه الأيام سلسلة من اﻻجتماعات، لوضع الشروط والمعايير للمشاركين مقررًا الإعلان عنها خلال المدة القادمة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تحسين التعلم من خلال فن كتابة الرسائل وتشجيع التلاميذ المشاركين على التعبير وروح اﻻبتكار لديهم، فضلاً عن تنقيح مهاراتهم اللغوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عملاق أميركي ينضم لسلة الأهلي بنغازي
رياضة محلية
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية
عربى
مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مجموعة «إيني» النفطية تعزز حضورها في الشرق الأوسط