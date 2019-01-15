باشاغا: تدشين مركز شرطة نموذجي بالأندلس يعزز احترام القانون في ليبيا

وزير الداخلية فتحي باشاغا والمبعوث الأممي غسان سلامة خلال حفل تدشين مركز شرطة نموذجي بمنطقة حي الأندلس. (صورة من داخلية الوفاق)

أكد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أن تدشين مركز شرطة نموذجي بمنطقة حي الأندلس وفقا لمواصفات تحفظ كافة الضمانات التي كفلها قانون احترام حقوق الإنسان وتوفير بيئة مناسبة لرجال الشرطة، هو أمر يعزز احترام القانون في ليبيا.

وأوضح باشاغا في كلمة ألقاها في حفل تدشين مركز شرطة نموذجي بمنطقة حي الأندلس ظهر الاثنين، أنه باكورة عمل نموذجي بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والذي سيتوج بتدشين مثل هذا المرفق الأمني في بنغازي وسبها وبقية مدن ليبيا الأخرى، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

وقال الوزير: «نتطلع على توطيد هذا التعاون والعمل الدؤوب للرفع من كفاءة وقدرات القطاع الأمني سعياً لبسط الأمن وتأمين المواطن وتعزيز قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها».

حضر حفل التدشين وكيل وزارة الداخلية والمشرف عام البرنامج عميد خالد مازن، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ورئيس البعثة المساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود «اليوبام» وسفراء دول إيطاليا وهولندا وفرنسا وبريطانيا والمجر ورؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن بالمديريات، وعدد من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية.

وزير الداخلية فتحي باشاغا والمبعوث الأممي غسان سلامة خلال حفل تدشين مركز شرطة نموذجي بمنطقة حي الأندلس. (صورة من داخلية الوفاق)

وزير الداخلية فتحي باشاغا والمبعوث الأممي غسان سلامة خلال حفل تدشين مركز شرطة نموذجي بمنطقة حي الأندلس. (صورة من داخلية الوفاق)

وزير الداخلية فتحي باشاغا والمبعوث الأممي غسان سلامة خلال حفل تدشين مركز شرطة نموذجي بمنطقة حي الأندلس. (صورة من داخلية الوفاق)